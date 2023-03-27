Белихова Коробцова Ильинична
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Варненский район Челябинской области
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.06.1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.02.1908
Сын: Всеволод
Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1909
Сын: Валентин
Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.06.1911
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: Тихонравова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич
Россия с.Алексеевка Варненского района Челябинской области
Рождение ребёнка
17.02.1920
Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич
Смерть
1927
Варненский район Челябинской области