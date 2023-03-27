Белихова Коробцова Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белихова Коробцова Ильинична

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Место рождения

Варненский район Челябинской области

Дата рождения

23.07.1883

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Варненский район Челябинской области
Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.06.1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.02.1908

Сын: Всеволод

Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.04.1909

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.06.1911

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Тихонравова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич

Россия с.Алексеевка Варненского района Челябинской области
Рождение ребёнка
17.02.1920

Сын: Белихов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Белихов Дмитриевич

Смерть
1927
Варненский район Челябинской области
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