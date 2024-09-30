Виролайнен (Кули) София Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен (Кули) София Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1828

Дата смерти

11.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Муж: Виролайнен Абрам

Рождение ребёнка
23.09.1857

Сын: Виролайнен Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.01.1861

Сын: Виролайнен Иосиф Абрамович

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Дочь: Инна (Виролайнен) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Виролайнен Абрам

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.04.1885

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