Виролайнен (Кули) София Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1828
Дата смерти11.04.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Муж: Виролайнен Абрам
Рождение ребёнка
23.09.1857
Сын: Виролайнен Михаил Абрамович
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам
Рождение ребёнка
27.01.1861
Сын: Виролайнен Иосиф Абрамович
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам
Рождение ребёнка
21.11.1865
Дочь: Инна (Виролайнен) Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Виролайнен Абрам
Смерть
11.04.1885