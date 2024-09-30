Виролайнен Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
23.09.1857
Сын: Виролайнен Михаил Абрамович
Мать ребёнка: Виролайнен (Кули) София Адамовна
Рождение ребёнка
27.01.1861
Сын: Виролайнен Иосиф Абрамович
Мать ребёнка: Виролайнен (Кули) София Адамовна
Рождение ребёнка
21.11.1865
Дочь: Инна (Виролайнен) Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: Виролайнен (Кули) София Адамовна
Смерть
Неизвестно