Виролайнен Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Жена: Виролайнен (Кули) София Адамовна

Рождение ребёнка
23.09.1857

Сын: Виролайнен Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Виролайнен (Кули) София Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.01.1861

Сын: Виролайнен Иосиф Абрамович

Мать ребёнка: Виролайнен (Кули) София Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Дочь: Инна (Виролайнен) Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Виролайнен (Кули) София Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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