Волчков Павел Антипов
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1815
Отец: Антип Григорьев
Мать: Василиса Петрова
Бракосочетание
До 1845
Жена: Волчкова Елена Петрова
Бракосочетание
20.07.1849
Жена: Волчкова Домна Денисова
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: Александра Павлова
Мать ребёнка: Волчкова Домна Денисова
Место жительства
16.06.1958
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Причислен к мещанам из вольноотпущенных
Смерть
Неизвестно