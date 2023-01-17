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Волчков Павел Антипов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около ?.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1815

Отец: Антип Григорьев

Мать: Василиса Петрова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1845

Жена: Волчкова Елена Петрова

Бракосочетание
20.07.1849

Жена: Волчкова Домна Денисова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: Александра Павлова

Мать ребёнка: Волчкова Домна Денисова

Место жительства
16.06.1958
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Причислен к мещанам из вольноотпущенных
Смерть
Неизвестно
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