Назаренко Иоанникий Антонович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти16.10.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Назаренко Антоний Максимович
Мать: Назаренко Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Александр Иоанникеевич
Мать ребёнка: Назаренко Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтан (Назаренко) Марфа Иоанникеевна
Мать ребёнка: Назаренко Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Игнатий Иоанникеевич
Мать ребёнка: Назаренко Агафья Ивановна
Смерть
16.10.1886 ст.
От горячки
Похороны
18.10.1886 ст.