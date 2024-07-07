Назаренко Иоанникий Антонович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Иоанникий Антонович

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Место рождения

Слободка, Чернігівська область

Дата рождения

1823

Дата смерти

16.10.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Назаренко Антоний Максимович

Мать: Назаренко Матрёна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Александр Иоанникеевич

Мать ребёнка: Назаренко Агафья Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтан (Назаренко) Марфа Иоанникеевна

Мать ребёнка: Назаренко Агафья Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Игнатий Иоанникеевич

Мать ребёнка: Назаренко Агафья Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Смерть
16.10.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область
От горячки
Похороны
18.10.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область

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