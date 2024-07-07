Назаренко Агафья Ивановна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

14.10.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Александр Иоанникеевич

Отец ребёнка: Назаренко Иоанникий Антонович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солтан (Назаренко) Марфа Иоанникеевна

Отец ребёнка: Назаренко Иоанникий Антонович

Слободка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Иоанникий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Игнатий Иоанникеевич

Отец ребёнка: Назаренко Иоанникий Антонович

Слободка, Чернігівська область
Смерть
14.10.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область
От чахотки
Похороны
16.10.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область

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