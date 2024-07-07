Назаренко Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти14.10.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Александр Иоанникеевич
Отец ребёнка: Назаренко Иоанникий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солтан (Назаренко) Марфа Иоанникеевна
Отец ребёнка: Назаренко Иоанникий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Игнатий Иоанникеевич
Отец ребёнка: Назаренко Иоанникий Антонович
Смерть
14.10.1886 ст.
От чахотки
Похороны
16.10.1886 ст.