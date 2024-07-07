Солтан (Назаренко) Марфа Иоанникеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
14.02.1878 ст.
Фёдор Игнатьевич Назаренко
Рождение ребёнка
18.10.1880 ст.
Отец ребёнка: Колпак Михаил Исаакович
Рождение ребёнка
13.08.1883 ст.
Дочь: Колпак Васса Михайловна
Отец ребёнка: Колпак Михаил Исаакович
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.
Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич
Восприемник
12.05.1890 ст.
Ирина Павловна Орловская
Смерть
После 1888