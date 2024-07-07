Солтан (Назаренко) Марфа Иоанникеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Солтан (Назаренко) Марфа Иоанникеевна

Место рождения

Слободка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаренко Иоанникий Антонович

Мать: Назаренко Агафья Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солтан Ефим Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпак Михаил Исаакович

Восприемник
14.02.1878 ст.
Слободка, Чернігівська область
Фёдор Игнатьевич Назаренко
Рождение ребёнка
18.10.1880 ст.

Сын: Колпак Лука Михайлович

Отец ребёнка: Колпак Михаил Исаакович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1883 ст.

Дочь: Колпак Васса Михайловна

Отец ребёнка: Колпак Михаил Исаакович

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.

Сын: Солтан Кирилл Ефимович

Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.11.1888 ст.

Сын: Солтан Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Солтан Ефим Игнатьевич

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
12.05.1890 ст.
Слободка, Чернігівська область
Ирина Павловна Орловская
Смерть
После 1888

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