Назаренко Александр Иоанникеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
12.05.1886 ст.
Кирилл Ефимович Солтан
Рождение ребёнка
16.06.1886 ст.
Дочь: Назаренко Акулина Александровна
Мать ребёнка: Назаренко (Середа) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1888 ст.
Дочь: Назаренко Дарья Александровна
Мать ребёнка: Назаренко (Середа) Анна Ивановна
Восприемник
17.11.1888 ст.
Григорий Ефимович Солтан
Восприемник
12.05.1890 ст.
Ирина Павловна Орловская
Смерть
После 1890