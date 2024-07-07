Назаренко Александр Иоанникеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаренко Александр Иоанникеевич

Место рождения

Слободка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаренко Иоанникий Антонович

Мать: Назаренко Агафья Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко (Середа) Анна Ивановна

Восприемник
12.05.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область
Кирилл Ефимович Солтан
Рождение ребёнка
16.06.1886 ст.

Дочь: Назаренко Акулина Александровна

Мать ребёнка: Назаренко (Середа) Анна Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1888 ст.

Дочь: Назаренко Дарья Александровна

Мать ребёнка: Назаренко (Середа) Анна Ивановна

Слободка, Чернігівська область
Восприемник
17.11.1888 ст.
Слободка, Чернігівська область
Григорий Ефимович Солтан
Восприемник
12.05.1890 ст.
Слободка, Чернігівська область
Ирина Павловна Орловская
Смерть
После 1890

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