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Потяркин Михаил Васильевич
Потяркин Михаил Васильевич
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
1956
Пол
Мужской
Отец
Потяркин Василий Гаврилович
1932 г.р.
Мать
Потяркина Мария Павловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Потяркин Василий Гаврилович
Мать:
Потяркина Мария Павловна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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