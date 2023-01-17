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Потяркин Михаил Васильевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Потяркин Василий Гаврилович

Мать: Потяркина Мария Павловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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