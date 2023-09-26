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Пушкарев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1702 по 1704

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1702 по 1704

Отец: Пушкарев Иван Михайлович

Мать: Пушкарева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Пушкарева Офимья (Ефимия) Сергеевна

Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Пушкарев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Афонасий Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Артемий Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна

Смерть
1763
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