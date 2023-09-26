Пушкарев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1702 по 1704
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1702 по 1704
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Пушкарева Офимья (Ефимия) Сергеевна
Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Афонасий Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Артемий Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкарева Настасья Константиновна
Смерть
1763