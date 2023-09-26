Пушкарева (Блинова) Настасья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева (Блинова) Настасья Константиновна

Пушкарева (Блинова) Настасья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Пушкарева Офимья (Ефимия) Сергеевна

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Пушкарев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Афонасий Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close