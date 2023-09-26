Пушкарева (Блинова) Настасья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Пушкарева Офимья (Ефимия) Сергеевна
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1726
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Афонасий Сергеевич
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Артемий Сергеевич
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушкарев Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно