Пушкарев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1732
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1702 по 1704
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Пушкарев Кипреян Иванович
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Пушкарева Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1732