Пушкарев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1684 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1702 по 1704

Сын: Пушкарев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Пушкарев Кипреян Иванович

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Пушкарева Фекла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Агафья Ивановна

Смерть
1732
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