Федюшков Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюшков Павел Федорович

Место рождения

Мартыново, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартыново, Козловский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1906

Сын: Федюшков Афиноген Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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