деревня Мартыново, деревня Мартыново, Козловский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Мартыново

Козловский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
3001Мартынов, выс. каз.на рч. Ишкаре.65644129144
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Богородская волость
Еронер, Богородскойсм. Мартынова.
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Ершер, Богородскойсм. Мартынова.
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Мартынова (Еронер, Ершер), Богородскойчуваши569
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Козловский район
693692Мартыноводеревня55°47'с.ш.48°07'в.д.N-39-001
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