Федюшков Афиноген Павлович
Место рожденияКазань
Дата рождения26.07.1906
Дата смерти26.06.1980
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1906
Отец: Федюшков Павел Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1943
Дочь: Акуленко (Федюшкова) Людмила Афиногеновна
Мать ребёнка: Федюшкова (Краснова) Любовь Павловна
Смерть
26.06.1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)