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Федюшков Афиноген Павлович

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Место рождения

Казань

Дата рождения

26.07.1906

Дата смерти

26.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1906

Отец: Федюшков Павел Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюшкова (Краснова) Любовь Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1943

Дочь: Акуленко (Федюшкова) Людмила Афиногеновна

Мать ребёнка: Федюшкова (Краснова) Любовь Павловна

Смерть
26.06.1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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