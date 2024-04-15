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Котенко Евгения Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

22.12.1907 ст.

Дата смерти

06.08.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907 ст.

Отец: Котенко Иван Григорьевич

Мать: Котенко Христина Артемьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNV4?i=834&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.12.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.08.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKX-9?i=317&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.08.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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