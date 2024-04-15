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Котенко Иван Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.07.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
30.07.1881 ст.

Отец: Котенко Григорий Федорович

Мать: Котенко Парасковья Прокопьевна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.12.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Вонифатий Андреевич Котенко
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Жена: Котенко Христина Артемьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SD1N?i=96&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.

Сын: Котенко Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Котенко Христина Артемьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4N-M?i=890&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.12.1907 ст.

Дочь: Котенко Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Котенко Христина Артемьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNV4?i=834&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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