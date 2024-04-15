Котенко (Лукьяненко) Христина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
30.01.1906 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SD1N?i=96&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.
Сын: Котенко Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4N-M?i=890&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.12.1907 ст.
Дочь: Котенко Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNV4?i=834&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно