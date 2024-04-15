Котенко (Лукьяненко) Христина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Лукьяненко) Христина Артемьевна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1906 ст.

Муж: Котенко Иван Григорьевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SD1N?i=96&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.

Сын: Котенко Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4N-M?i=890&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.12.1907 ст.

Дочь: Котенко Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Котенко Иван Григорьевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNV4?i=834&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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