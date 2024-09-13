Кобелев Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
с разрешения начальства в 1849 году перечислены в починок Ново-Городище
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелева Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Кобелева) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Кобелева Настасья Яковлевна
Смерть
1856
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Кобелева) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кобелева Анна Ильинична