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Кобелев Сергей Михайлович

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Кобелев Михаил Васильевич

Мать: Кобелева (Пинягина) Мавра Савельевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
с разрешения начальства в 1849 году перечислены в починок Ново-Городище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелева Анна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелева Настасья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Кобелева) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Кобелева Настасья Яковлевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1856
Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Кобелева) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кобелева Анна Ильинична

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

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