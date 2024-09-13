Кобелева Настасья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева Настасья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобелев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Кобелева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Кобелев Сергей Михайлович

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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