Кобелева Настасья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Кобелева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кобелев Сергей Михайлович
Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно