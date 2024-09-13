Кобелева (Пинягина) Мавра Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1812
Рождение ребёнка
14.12.1812
Дочь: (Кобелева) Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Кобелева) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1817
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1820
Сын: Кобелев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1821
Сын: Кобелев Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Кобелев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
с разрешения начальства в 1849 году перечислены в починок Ново-Городище
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Кобелева) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Кобелева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно