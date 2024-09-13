Кобелева (Пинягина) Мавра Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Пинягина) Мавра Савельевна

Место рождения

Кочебашева, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочебашева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
04.02.1812

Муж: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1812

Дочь: (Кобелева) Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Кобелева) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.06.1817

Сын: Кобелев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.06.1820

Сын: Кобелев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.07.1821

Сын: Кобелев Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Кобелев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
с разрешения начальства в 1849 году перечислены в починок Ново-Городище
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Кобелева) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Кобелева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кобелев Михаил Васильевич

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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