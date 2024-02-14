Фатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Османова) Халимя

Отец ребёнка: Османов Карим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Османова) Алия

Отец ребёнка: Османов Карим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Айся

Отец ребёнка: Османов Карим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Османов Карим

Рождение ребёнка
1911

Сын: Османов Махмуд

Отец ребёнка: Османов Карим

Рождение ребёнка
1918

Сын: Османов Хайдар

Отец ребёнка: Османов Карим

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Османова) Салимя

Отец ребёнка: Османов Карим

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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