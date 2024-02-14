Фатиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Османова) Халимя
Отец ребёнка: Османов Карим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Османова) Алия
Отец ребёнка: Османов Карим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Османов Айся
Отец ребёнка: Османов Карим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Османов Карим
Рождение ребёнка
1911
Сын: Османов Махмуд
Отец ребёнка: Османов Карим
Рождение ребёнка
1918
Сын: Османов Хайдар
Отец ребёнка: Османов Карим
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Османова) Салимя
Отец ребёнка: Османов Карим
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно