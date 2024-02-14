Османов Махмуд
Место рожденияс.Медяна
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Османов Карим
Мать: Фатиха
Военная служба
Неизвестно
Османов Махмуд красноармеец В архив Дата рождения __.__.1911 Место рождения Горьковская обл., Кранооктябрьский р-н, дер. Медянь Дата и место призыва Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н Посмо... Показать все
Смерть
Неизвестно