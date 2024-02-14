Османов Махмуд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османов Махмуд

Место рождения

с.Медяна

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1896 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Османов Карим

Мать: Фатиха

Военная служба
Неизвестно
Османов Махмуд красноармеец В архив Дата рождения __.__.1911 Место рождения Горьковская обл., Кранооктябрьский р-н, дер. Медянь Дата и место призыва Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н Посмо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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