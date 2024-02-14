Османов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османов Хайдар

Место рождения

Медяна

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1896 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Османов Карим

Мать: Фатиха

Военная награда
Неизвестно
Османов Хайдар Каримович красноармеец Дата рождения __.__.1918 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Медяна Место призыва Бауманский РВК, Московская обл., г. Москва, Бауманский р-н Во... Показать все
Смерть
Неизвестно

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