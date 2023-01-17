Костюченко Мелания Антониева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти23.06.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Кузьменко Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Костюченко Иван Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1823
Отец ребёнка: Костюченко Иван Иванов
Рождение ребёнка
26.04.1826
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Костюченко Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.06.1833
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Костюченко Иван Иванов
Рождение ребёнка
18.11.1834
Сын: Костюченко Григорий Иванов
Отец ребёнка: Костюченко Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1837
Дочь: Яровенко Анисия Иванова
Отец ребёнка: Костюченко Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1839
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Костюченко Иван Иванов
Смерть
23.06.1889