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Костюченко Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

25.02.1840

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Костюченко Иван

Мать: Костюченко Мария

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Кузьменко Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.01.1823

Сын: Костюченко Павел Иванов

Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
26.04.1826

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.06.1833

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
18.11.1834

Сын: Костюченко Григорий Иванов

Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
02.01.1837

Дочь: Яровенко Анисия Иванова

Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
07.07.1839

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
25.02.1840
Родниковка, Кіровоградська область
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