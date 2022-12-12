Костюченко Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти25.02.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Костюченко Иван
Мать: Костюченко Мария
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Кузьменко Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева
Рождение ребёнка
14.01.1823
Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева
Рождение ребёнка
26.04.1826
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева
Рождение ребёнка
25.06.1833
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева
Рождение ребёнка
18.11.1834
Сын: Костюченко Григорий Иванов
Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева
Рождение ребёнка
02.01.1837
Дочь: Яровенко Анисия Иванова
Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева
Рождение ребёнка
07.07.1839
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Костюченко Мелания Антониева
Смерть
25.02.1840