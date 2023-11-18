Тарасова Агриппина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бусаров Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бусаров Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иаков
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бусаров Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович
Смерть
1914