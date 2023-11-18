Тарасова Агриппина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Агриппина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Тарасов Илларион Иванович

Мать: Коробова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бусаров Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бусаров Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бусаров Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иаков

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бусаров Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бусаров Иван Егорович

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Бусаров Георгий Борисович

Смерть
1914
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