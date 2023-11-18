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Бусаров Георгий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бусаров Борис Иванович

Мать: Анна Мироновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бусаров Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бусаров Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бусаров Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Иаков

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бусаров Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бусаров Иван Егорович

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Семен Георгиевич

Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна

Смерть
1915
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