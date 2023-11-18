Бусаров Георгий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Бусаров Борис Иванович
Мать: Анна Мироновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бусаров Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бусаров Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иаков
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бусаров Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тарасова Агриппина Илларионовна
Смерть
1915