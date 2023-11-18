Бусаров Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусаров Василий Георгиевич

Бусаров Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Бусаров Георгий Борисович

Мать: Тарасова Агриппина Илларионовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бусарова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Ягунино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусарова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close