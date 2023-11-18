Бусаров Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Бусарова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Ягунино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусаров Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусарова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусаров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусаров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно