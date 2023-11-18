Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1891
Отец: Алябьев Петр
Мать: Васса Иовлевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Бусарова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич
Ягунино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусаров Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бусарова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бусаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич
Смерть
Неизвестно