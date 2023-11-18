Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1891

Отец: Алябьев Петр

Мать: Васса Иовлевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бусарова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич

Ягунино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бусарова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бусаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бусаров Василий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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