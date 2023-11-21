Тарасов Илларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Тарасов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Тарасова Агриппина Илларионовна
Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тарасов Федор Илларионович
Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Тарасов Филимон Илларионович
Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Илларионовна
Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна
Смерть
1906