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Тарасов Илларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Тарасов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Тарасова Агриппина Илларионовна

Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Тарасов Федор Илларионович

Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Тарасов Филимон Илларионович

Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Иван Илларионов

Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Илларионовна

Мать ребёнка: Коробова Феодосья Васильевна

Смерть
1906
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