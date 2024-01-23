Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Тарасов Илларион Иванович

Мать: Коробова Феодосья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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