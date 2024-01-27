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Пронин Алексей Павлович

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

1900

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пронин Павел

Мать: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Кривенко Таисия

Мать ребёнка: Пронина Вера Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Пронин Иван

Мать ребёнка: Пронина Вера Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорина Екатерина

Мать ребёнка: Пронина Вера Федоровна

Смерть
1944
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