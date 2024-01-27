Пронин Алексей Павлович
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рождения1900
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Пронин Павел
Мать: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Кривенко Таисия
Мать ребёнка: Пронина Вера Федоровна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Пронин Иван
Мать ребёнка: Пронина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорина Екатерина
Мать ребёнка: Пронина Вера Федоровна
Смерть
1944