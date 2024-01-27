Пронина Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Вера Федоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Кривенко Таисия

Отец ребёнка: Пронин Алексей Павлович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Пронин Иван

Отец ребёнка: Пронин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорина Екатерина

Отец ребёнка: Пронин Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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