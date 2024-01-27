Пронина Вера Федоровна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Кривенко Таисия
Отец ребёнка: Пронин Алексей Павлович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Пронин Иван
Отец ребёнка: Пронин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорина Екатерина
Отец ребёнка: Пронин Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно