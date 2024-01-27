Пронин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Пронин Алексей Павлович

Мать: Пронина Вера Федоровна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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