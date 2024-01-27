Пронин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Пронин Алексей Павлович
Мать: Пронина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно