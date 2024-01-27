Сидорина (Пронина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пронин Алексей Павлович
Мать: Пронина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидорин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно