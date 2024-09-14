Угланова (Елисеева) Ксенья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угланова (Елисеева) Ксенья Семеновна

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угланов Ермолай Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Угланова Федосья Ермолаевна

Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Угланова Евдокия Ермолаевна

Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Угланова Пелагия Ермолаевна

Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
1758

Сын: Угланов Павел Ермолаевич

Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-644л
Рождение ребёнка
1762

Сын: Угланов Лев Ермолаевич

Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот РГАДА, 350-2-1636-644л
Смерть
Неизвестно

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