Угланова (Елисеева) Ксенья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Угланова Федосья Ермолаевна
Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Угланова Евдокия Ермолаевна
Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Угланова Пелагия Ермолаевна
Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 65 лист
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич
РГАДА, 350-2-1636-644л
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Угланов Ермолай Ермолаевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот РГАДА, 350-2-1636-644л
Смерть
Неизвестно