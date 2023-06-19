Угланов Лев Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Бракосочетание
Около 1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Угланов Исак Львович
Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Угланова Ирина Львовна
Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно