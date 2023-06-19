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Угланов Лев Ермолаевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Угланов Ермолай Ермолаевич

Мать: Угланова Ксенья Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Бракосочетание
Около 1783

Жена: Угланова Евдокия Антоновна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Угланов Исак Львович

Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Угланова Ирина Львовна

Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Угланов Трофим Львович

Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Угланов Кирило Львович

Мать ребёнка: Угланова Евдокия Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно