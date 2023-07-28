Угланова Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1783
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Угланов Исак Львович
Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Угланова Ирина Львовна
Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно