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Угланова Евдокия Антоновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1783

Муж: Угланов Лев Ермолаевич

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Угланов Исак Львович

Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Угланова Ирина Львовна

Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Угланов Трофим Львович

Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Угланов Кирило Львович

Отец ребёнка: Угланов Лев Ермолаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно