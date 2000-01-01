Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885
Бракосочетание
09.11.1903
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Овчинникова Анастасия Андреева (Р.)
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Михайлова (Р.)
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Овчинникова Мария Андреева (Р.С.)
Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Михайлова (Р.)
Смерть
Неизвестно