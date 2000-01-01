Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)

Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1885

Отец: Авчинников Стефан Терентьев

Мать: Авчинникова Параскева Федорова

Бракосочетание
09.11.1903

Жена: Овчинникова Фекла Михайлова (Р.)

Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Овчинникова Анастасия Андреева (Р.)

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Михайлова (Р.)

Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Овчинникова Мария Андреева (Р.С.)

Мать ребёнка: Овчинникова Фекла Михайлова (Р.)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close