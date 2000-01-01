Авчинникова Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авчинникова Параскева Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Авчинникова Екатерина Стефановна(С.)

Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев

Рождение ребёнка
11.06.1882

Сын: Авчинников Арактий Стефанович(Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев

Рождение ребёнка
14.08.1883

Дочь: Авчинникова Наталья Стефановна(Р.С)

Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев

Рождение ребёнка
16.08.1885

Сын: Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)

Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев

Рождение ребёнка
26.03.1891

Сын: Авчинников Стефан Стефанович(Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авчинников Стефан Терентьев

Смерть
Неизвестно
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