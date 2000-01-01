Авчинникова Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Авчинникова Екатерина Стефановна(С.)
Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев
Рождение ребёнка
11.06.1882
Сын: Авчинников Арактий Стефанович(Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев
Рождение ребёнка
14.08.1883
Дочь: Авчинникова Наталья Стефановна(Р.С)
Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев
Рождение ребёнка
16.08.1885
Сын: Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)
Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев
Рождение ребёнка
26.03.1891
Сын: Авчинников Стефан Стефанович(Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Стефан Терентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно