Овчинникова (Кузнецова) Фекла Михайлова (Р.)
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1886
Отец: Кузнецов Михаил Леонтьев
Мать: Кузнецова Дарья Титова
Бракосочетание
09.11.1903
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Овчинникова Анастасия Андреева (Р.)
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Овчинникова Мария Андреева (Р.С.)
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)
Смерть
Неизвестно