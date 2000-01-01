Овчинникова (Кузнецова) Фекла Михайлова (Р.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Кузнецова) Фекла Михайлова (Р.)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1886

Отец: Кузнецов Михаил Леонтьев

Мать: Кузнецова Дарья Титова

Бракосочетание
09.11.1903

Муж: Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)

Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Овчинникова Анастасия Андреева (Р.)

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)

Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Овчинникова Мария Андреева (Р.С.)

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Стефанович(Р.Б.)

Смерть
Неизвестно
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