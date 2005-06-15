Горбанева (Журавлева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева (Журавлева) Анна Ивановна

Место рождения

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

27.11.1921

Дата смерти

15.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921

Отец: Журавлев Иван

Мать: не указана

Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Горбанев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Горбанев Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1951

Сын: Горбанев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горбанев Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.04.?

Сын: Горбанев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Горбанев Василий Иванович

Смерть
15.06.2005
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
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