Горбанева (Журавлева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.11.1921
Дата смерти15.06.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921
Отец: Журавлев Иван
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Горбанев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Горбанев Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1951
Сын: Горбанев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горбанев Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.04.?
Сын: Горбанев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Горбанев Василий Иванович
Смерть
15.06.2005
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область