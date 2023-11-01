Горбанев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1919
Дата смерти06.11.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1919
Отец: Горбанев Иван
Мать: Горбанева Мария
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Горбанев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Горбанева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1951
Сын: Горбанев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Горбанева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.?
Сын: Горбанев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Горбанева Анна Ивановна
Смерть
06.11.1985
Косколь, Аулиекольский район, Костанайская область