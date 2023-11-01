Горбанев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1919

Дата смерти

06.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1919

Отец: Горбанев Иван

Мать: Горбанева Мария

Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Горбанев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Горбанева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1951

Сын: Горбанев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Горбанева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.?

Сын: Горбанев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Горбанева Анна Ивановна

Смерть
06.11.1985
Косколь, Аулиекольский район, Костанайская область
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