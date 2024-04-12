Зубятова (-) Пелагея Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (-) Пелагея Исаева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1806

Сын: Зубятов Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Некрасова Фекла Гаврилова

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1808

Сын: Зубятов Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1811

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1813

Дочь: Праскева Гаврилова

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1819

Дочь: Малыгина Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1822

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1822

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1825

Дочь: Надежда Гаврилова

Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубятов Гавриил Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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