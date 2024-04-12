Зубятова (-) Пелагея Исаева
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
06.06.1806
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Некрасова Фекла Гаврилова
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Рождение ребёнка
01.10.1808
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Рождение ребёнка
09.03.1811
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Рождение ребёнка
23.10.1813
Дочь: Праскева Гаврилова
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Рождение ребёнка
25.01.1819
Дочь: Малыгина Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1822
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Рождение ребёнка
27.10.1822
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Рождение ребёнка
13.09.1825
Дочь: Надежда Гаврилова
Отец ребёнка: Зубятов Гавриил Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно