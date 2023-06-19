Некрасова (Зубятова) Фекла Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Зубятова) Фекла Гаврилова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Зубятов Гавриил Никифоров

Мать: Зубятова Пелагея Исаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1825

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.11.1825

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1826

Сын: Некрасов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1830

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1831

Сын: Некрасов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1834

Дочь: Некрасова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно