Некрасова (Зубятова) Фекла Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Зубятов Гавриил Никифоров
Мать: Зубятова Пелагея Исаева
Бракосочетание
25.01.1825
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.11.1825
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович
Рождение ребёнка
14.12.1826
Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович
Рождение ребёнка
16.05.1830
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович
Рождение ребёнка
22.11.1831
Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович
Рождение ребёнка
27.07.1834
Дочь: Некрасова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно