(Зубятова) Надежда Гаврилова
Место рождения
Дата рождения13.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1825
Отец: Зубятов Гавриил Никифоров
Мать: Зубятова Пелагея Исаева
Рождение ребёнка
13.06.1851
Отец ребёнка: Некрасов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
07.02.1853
Сын: Некрасов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
24.06.1854
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно