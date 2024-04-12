(Зубятова) Надежда Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зубятова) Надежда Гаврилова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1825

Отец: Зубятов Гавриил Никифоров

Мать: Зубятова Пелагея Исаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1851

Сын: Некрасов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1853

Сын: Некрасов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1854

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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