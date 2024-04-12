Зубятов Федор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубятов Федор Гаврилов

Зубятов Федор Гаврилов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.06.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1806

Отец: Зубятов Гавриил Никифоров

Мать: Зубятова Пелагея Исаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1831

Жена: Зубятова Акилина Петрова

Рождение ребёнка
15.01.1834

Сын: Зубятов Иван Федорович

Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зубятов Петр Федорович

Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Зубятов Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зубятов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1851

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close