Зубятов Федор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения06.06.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1806
Отец: Зубятов Гавриил Никифоров
Мать: Зубятова Пелагея Исаева
Бракосочетание
25.01.1831
Жена: Зубятова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
15.01.1834
Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Зубятов Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
09.07.1851
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Зубятова Акилина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно