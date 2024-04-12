Зубятова (Некрасова) Акилина Петрова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
25.01.1831
Рождение ребёнка
15.01.1834
Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Зубятов Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
09.07.1851
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно