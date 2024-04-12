Зубятова (Некрасова) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубятова (Некрасова) Акилина Петрова

Зубятова (Некрасова) Акилина Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Некрасов Петр Гаврилов

Мать: Некрасова Евдокия Николаева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1831

Муж: не указан

Бракосочетание
25.01.1831

Муж: Зубятов Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
15.01.1834

Сын: Зубятов Иван Федорович

Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зубятов Петр Федорович

Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Зубятов Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зубятов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1851

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Зубятов Федор Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close