Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

25.09.1844

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Некрасов Николай Алексеев

Мать: Некрасова Анна Миронова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Зубятова (Некрасова) Акилина Петрова

Отец ребёнка: Некрасов Петр Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1820

Сын: Некрасов Николай Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
25.09.1844
Причина смерти: водянкою

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