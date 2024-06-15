Некрасова (Некрасова) Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти25.09.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Некрасов Николай Алексеев
Мать: Некрасова Анна Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Зубятова (Некрасова) Акилина Петрова
Отец ребёнка: Некрасов Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
26.11.1820
Сын: Некрасов Николай Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Гаврилов
Смерть
25.09.1844
Причина смерти: водянкою